Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Главное

В среду, 22 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявляется Годом семьи. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. О поручениях, данных правительству в связи с выбором тематики следующего года, и темах предыдущих лет читайте в материале «Известий».

2024 год — Год семьи в России

Ежегодно президент издает указ, в котором выбирает тему следующего года, чтобы привлечь к ней внимание общественности. Эта традиция существует с 2007 года, когда был объявлен Год русского языка.

Как следует из официального документа, 2024 год будет посвящен популяризации государственной политики в области защиты семьи и сохранению традиционных ценностей. Это уже второй Год семьи в России. Первый прошел в 2008 году.

В связи с выбором ежегодной темы глава государства поручил правительству утвердить состав организационного комитета по проведению Года семьи, председателем которого станет вице-премьер России Татьяна Голикова. Кроме того, кабмину предстоит разработать и утвердить план тематических мероприятий, а также определить источники их финансирования. Срок исполнения поручений — 27 декабря текущего года.

2023 год — Год педагога и наставника в России

Нынешний 2023 год стал Годом педагога и наставника. Тему для него Путин объявил еще в 2021 году. Поводом для этого стало празднование 200-летия со дня рождения Константина Ушинского — преподавателя, писателя и одного из основоположников научной педагогики в России. Основной целью этого тематического года стало признание особого статуса учителей и наставников.

В течение этого года состоялось несколько крупных мероприятий для педагогов, таких как «Большая учительская неделя» и «Форум классных руководителей» и т.д. Также в стране прошли памятные акции в честь Ушинского.

Другие тематические годы в России

Предыдущие тематические годы в РФ также затрагивали важные социальные и культурные аспекты жизни государства. Так, 2022 год стал Годом культурного наследия народов России. Он был посвящен популяризации народного искусства и сохранению традиций, исторических, культурных памятников, а также этнокультурного многообразия и самобытности всех народов страны.

Год науки и технологий прошел в 2021 году. По его итогам Путин принял решение объявить в стране Десятилетие науки, которое охватит период с 2022 по 2031 год.

2020 год имел особое значение, так как на него приходились сразу две памятные даты: 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне и 200-летний юбилей открытия Южного полюса русскими путешественниками Михаилом Лазаревым и Фаддеем Беллинсгаузеном. В связи с этим президент объявил этот год одновременно Годом памяти и славы и Годом Антарктиды.

Помимо этого, с 2007 по 2019 год проводились Год добровольца (2018), Год особо охраняемых природных зон (2017), Год российского кино (2016), Год культуры (2014), Год российской космонавтики (2011) и другие.