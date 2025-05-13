Воля в случае: родителей детей-инвалидов освободят от обязательных работ

Осужденных женщин и отцов-одиночек, опекающих детей-инвалидов, освободят от обязательных работ — для них пересмотрят КоАП. Минюст предложил запретить назначать им такой вид наказания, инициативу одобрило правительство, выяснили «Известия». Сейчас запрет на подобную санкцию действует для женщин с детьми до трех лет, а также беременных и инвалидов. Изменения направлены на гуманизацию административного законодательства , отметили эксперты. О том, как будет работать мера, — в материале «Известий».

Кого освободят от обязательных работ

Судам запретят назначать обязательные работы женщинам, опекающих детей-инвалидов, и отцам-одиночкам. Такие поправки, разработанные Минюстом, 12 мая одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности (документ есть в распоряжении «Известий»). Об этом сообщили источники редакции в кабмине.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Обязательные работы для совершивших административное правонарушение заключаются в выполнении в свободное от основных должностных обязанностей, службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ , напомнил «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

— Сейчас в КоАП РФ установлен запрет на применение обязательных работ в отношении беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, инвалидов I и II групп, военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, а также имеющих специальные звания сотрудников — МВД России, Росгвардии и других , — сказал он.

Назначает обязательные работы судья на срок от 20 до 200 часов, при этом в день они не должны длиться больше четырех часов, хотя в некоторых случаях этот срок может быть увеличен до восьми, добавил председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Могут быть назначены, например, благоустройство и озеленение улиц и площадей, уборка улиц и прилегающих территорий, погрузочно-разгрузочные работы, уход за больными, добавил специалист по административному праву Роман Бабаянц.

Обязательные работы, по словам эксперта, могут назначить, например, за мелкое хулиганство, нарушение правил дорожного движения — в частности, управление транспортным средством в состоянии опьянения в определенных случаях, неуплату административных штрафов в установленный срок.

— Цель обязательных работ — не только наказать правонарушителя, но и способствовать его социальной реабилитации через выполнение полезной для общества деятельности, — добавил он.

Контроль за исполнением выполнения обязательных работ лежит на судебном приставе, добавила партнер Criminal Defense Firm Анна Голуб. Уклонение от отбывания обязательных работ грозит штрафом от 150 тыс. рублей до 300 тыс., либо административным арестом на срок до 15 суток.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Поправки, по словам Владимира Груздева, устанавливают ограничение на применение обязательных работ в отношении женщин, имеющих детей-инвалидов, а также в отношении мужчин, являющихся одинокими родителями и имеющих детей в возрасте до трех лет или детей-инвалидов.

— Соответствующая оговорка распространяется не только на родителей, но и на лиц, являющихся усыновителями, опекунами или попечителями указанных детей , — добавил он.

Кто сможет оспорить наказание

Поправки направлены на создание равных условий между женщинами и мужчинами при назначении наказаний и оснований для освобождений от них, говорится в пояснительной записке.

«В семье оба родителя должны в равной степени устанавливать полноценные взаимоотношения с ребенком, осуществлять заботу о нем, участвовать в его жизни. В связи с этим невозможность назначения административного наказания в виде обязательных работ исключительно матери не является объективно оправданной мерой» , — подчеркивают авторы.

Исключение, по их словам, сейчас «связано с полом родителя и игнорирует равноценную по значимости роль одинокого отца, воспитывающего ребенка в возрасте до трех лет».

Фото: Global Look Press/Jens Büttner

Есть немало историй, когда функцию единственного кормильца в семье выполняет мужчина, или же у него на иждивении находится ребенок-инвалид, указала Анна Голуб.

— Поэтому для создания равных условий при назначении административного наказания несмотря на половую принадлежность требуются изменения в законах, — сказала она. — Таким образом, категория мужчин, предлагаемая в законопроекте, будет иметь возможность после основной работы все-таки направиться к ребенку и выполнять свои родительские функции.

Также законопроект устанавливает право осужденных на обращение в суд с ходатайством об освобождении от отбывания обязательных работ — в случае, если такой вид наказания всё же был назначен, добавил Владимир Груздев.

Дополнительно, по его словам, предлагается наделить судебного пристава-исполнителя правом на подачу такого ходатайства в интересах лиц, в отношении которых не могут применяться обязательные работы. Корреспондирующее положение также планируется внести в Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

— У людей, имеющих инвалидность первой или второй группы, а также при наступлении беременности либо тяжелой болезни, препятствующих отбыванию обязательных работ, не всегда есть возможность обратиться с ходатайством об освобождении от такого вида наказания ввиду их физического состояния или жизненных обстоятельств, — указал Роман Бабаянц.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Dasha Petrenko

В таких случаях законопроект предлагает наделить судебных приставов новыми полномочиями, а именно «на обращение в суд с ходатайством об освобождении указанных лиц от дальнейшего отбывания обязательных работ».

— То есть на пристава возложили моральную ответственность за несвоевременное освобождение от обязательных работ неспособных лиц к таким работам, — пояснил он.

Зачем нужны изменения в КоАП

В Уголовном законодательстве с 2017 года применяется новый вид уголовных наказаний в виде принудительных работ, напомнила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель проекта «Народный фронт. Право» Елена Гринь. Такая мера применяется за преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого, но впервые.

— В случае уклонения осужденного от наказания, оно заменяется лишением свободы на тот же срок, — сказала эксперт. — Основные задачи, которые преследовал законодатель на тот момент, заключались в стремлении к гуманизации уголовного права и в увеличении численности рабочей силы за счет трудового потенциала осужденных.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Предложение Минюста, по ее словам, направлено на защиту прав и интересов детей-инвалидов и обеспечение возможности исполнения родительских обязанностей женщинами, оказавшимися в сложной жизненной ситуации.

— Это соответствует принципам социальной справедливости и гуманизма, закрепленным в Конституции Российской Федерации и международных договорах, ратифицированных нашей страной, — указала она. — Дети с особенностями здоровья требуют постоянного ухода и поддержки, что невозможно совместить с обязанностью регулярно посещать места выполнения назначенных работ.

При этом точного числа осужденных к обязательным работам в открытом доступе — нет, отметила Анна Голуб.

Фото: ТАСС/Михаил Жбанков

Поправки обусловлены стремлением сделать систему административных наказаний более гуманной, справедливой и учитывающей индивидуальные обстоятельства правонарушителей , добавил Владимир Кузнецов.

— Существующее регулирование не охватывает другие уязвимые категории граждан и не предоставляет достаточной гибкости, — полагает он. — Изменения направлены на учет семейных и медицинских обстоятельств при назначении и исполнении наказаний, а также на обеспечение равенства прав мужчин и женщин в контексте семейных обязанностей.