Хорошему научат: Минюст разработал меры по воспитанию арестованных подростков

Минюст предложил порядок проведения культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними. Речь идет о подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей. Предлагаемые мероприятия призваны помочь нравственному, патриотическому, социально-культурному, физическому и духовному воспитанию детей. Уделять внимание подрастающему поколению крайне важно, ведь несовершеннолетних проще «исправить», чем взрослых преступников , считают эксперты. Помогут ли новые правила улучшить жизнь подростков — в материале «Известий».

Защита и профилактика

Минюст подготовил правила проведения культурно-воспитательной работы с детьми, находящимися под стражей. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Ожидается, что эти меры поспособствуют нравственному, патриотическому, социально-культурному, физическому и духовному воспитанию подростков, что приведет к устойчивому и гармоничному развитию их личности.

Из пояснительной записки к проекту приказа следует, что указанная работа будет проводиться в индивидуальной и групповой формах.

В первом случае будут учитываться возрастные, физические и психологические особенности несовершеннолетних. Администрация исправительного учреждения изучит материалы личного дела несовершеннолетнего, установит его социальные связи, а также уровень физического и интеллектуального развития. Для этого в том числе будет проведена ознакомительная беседа с самим ребенком.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

К групповым мероприятиям, в свою очередь, относятся лекции, беседы, конкурсы, викторины, турниры, диспуты, встречи с деятелями культуры и искусства, спортивные мероприятия, а также занятия в кружках по интересам.

Предлагаемые правила предусматривают закрепление за каждым ребенком работников отделов по воспитательной работе, режима, оперативной службы, психологической лаборатории и других профильных подразделений. Все необходимые специалисты будут назначаться в течение трех рабочих дней.

Редакция «Известий» направила запрос в Минюст РФ. На момент выхода публикации ответ не поступил.

Серьезные последствия

Уголовная ответственность для несовершеннолетних сегодня представляет собой смягченную и гибкую систему санкций, рассказывает практикующий адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России Шон Бетрозов. В 14 лет, например, ребенок отвечает за особо опасные деяния, в число которых входят убийство, тяжкий вред здоровью, изнасилование, грабеж, разбой, угон автомобиля, терроризм и т.д. С 16 лет дети несут ответственность за любые преступления.

— Вместо пожизненного лишения свободы суд может назначить штраф, обязательные работы, ограничение свободы, арест до четырех месяцев или лишение свободы в воспитательной колонии, максимальный срок которого не превышает 6–10 лет в зависимости от тяжести преступления , — указывает юрист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

При этом даже такой срок может быть сокращен — суд обязан проверить возможность применения принудительных мер воспитательного характера, таких как передача под надзор родителей, компенсация причиненного вреда или направление в спецучреждение закрытого типа.

— Когда колония всё‑таки выбирается как основная санкция, ребенок имеет право на досрочное освобождение после отбытия не менее трети наказания. Сроки погашения судимости уменьшены вдвое по сравнению со взрослыми, что облегчает дальнейшее трудоустройство и интеграцию, — разъясняет Бетрозов.

Существуют также ситуации, когда несовершеннолетний вовлекается в преступную деятельность неосознанно, не понимая, что участвует в совершении преступления , дополняет кандидат юридических наук, управляющий партнер Mensigroup Елизавета Селезнева. Как правило, это происходит, если ребенка обманули.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/телеканал «78»

В этом случае ответственность будет нести тот, кто привлек ребенка к противоправным действиям.

— С 8 января 2025 года на законодательном уровне усилена ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. Наказывать будут, в частности, за вовлечение ребенка в преступную деятельность через интернет, вовлечение в нее детей до 14 лет или вовлечение нескольких лиц, — уточняет собеседница «Известий».

Факторы риска

Причины подростковой преступности кроются в макроэкономических трендах, состоянии локальных сообществ и индивидуальных биопсихосоциальных особенностях , перечисляет Шон Бетрозов.

— Когда в семье накапливаются проблемы с заработком, а городской квартал деградирует из‑за отсутствия инфраструктуры досуга, подросток начинает искать альтернативные источники признания и дохода. Часто он находит их в цифровой среде: современные мессенджеры и игровые платформы порождают так называемые «вирусные» формы агрессии, в которых кричащий контент мгновенно собирает лайки, а противоправные действия превращаются в квест с начислением очков, — уточняет адвокат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Детская преступность во многом объясняется тем, что в этот период идет активное становление личности , обращает внимание магистр психологии и педагогики, эксперт по воспитанию подростков Ольга Пропубертат. И если общество пугается неоднозначных поступков, не давая ребенку необходимой поддержки, его положение становится еще хуже.

— На уровне нейробиологии ситуация усугубляется несовпадением сроков «созревания» разных зон мозга. Центры удовольствия активизируются к тринадцати годам, а префронтальная кора, отвечающая за контроль импульсов, — только к двадцати четырем , — дополняет Бетрозов.

Детская психика крайне нестабильна и более восприимчива к внешним раздражителям. Некомфортный климат в семье заставляет искать недостающее в социуме. И если окружение подталкивает к нарушению закона, ребенка часто оказывается не остановить, уверена действующий психолог Ия Ким.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По данным Центра детской и юношеской психиатрии, 7 из 10 несовершеннолетних фигурантов уголовных дел жили в неполной семье, с родителями, страдающими от алкоголизма, или сталкивались со школьной дезадаптацией.

Однако попадание несовершеннолетних под стражу не всегда объясняется отсутствием благополучия в семье, подчеркивает Ким. Нередко к этому приводят банальная нехватка внимания со стороны близких, невозможность быть услышанным и игнорирование индивидуальных потребностей.

Тревожная статистика

Сегодня, впрочем, случаев детской преступности стало меньше, чем 30 лет назад, считает Ольга Пропубертат.

— Сократилось число глупых, бессмысленных поступков «за компанию». Подростки стали умнее и осознаннее. Но ошибки всё равно совершают, ведь они только учатся быть взрослыми, — отмечает собеседница «Известий».

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетним, действительно существенно снизилось, подтверждает Шон Бетрозов. По данным МВД, в 2014 году было зарегистрировано около 46 тыс. таких преступлений. По итогам 2024 года показатель опустился ниже 22 тыс.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Правда, несмотря на позитивную динамику, есть и очень тревожная тенденция: доля тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных подростками, неуклонно растет. За год она увеличилась приблизительно на 20%.

Однако первое место в структуре детской преступности по-прежнему занимает корыстный мотив — различные хищения имущества дают свыше половины всех зарегистрированных случаев. Далее следуют преступления против личности, незаконный оборот наркотиков, угон транспортных средств и вандализм.

— Полученный срез подтверждает выводы криминологов: несмотря на общее снижение количества правонарушений, социальная опасность подросткового криминала остается высокой, а профилактические программы должны быть нацелены не только на отдельного ребенка, но и на всю микросреду, в которой формируется его мотивация, — уверен Бетрозов.

Программа перевоспитания

Культурно-воспитательная работа может стать одним из важных инструментов исправления несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, убеждена Елизавета Селезнева. Она давно перестала быть «дополнительной опцией» и рассматривается как конституционно гарантированное право ребенка на всестороннее развитие вне зависимости от того, находится он на свободе или во временной изоляции , уточняет Шон Бетрозов. Эффективность таких программ подтверждают и ведомственная статистика ФСИН, и независимые академические исследования.

— Важно, что предложенный воспитательный цикл строится вокруг персонализированного плана — педагог-психолог вместе с несовершеннолетним формирует образовательные, творческие и спортивные цели, в процессе работы анализируя промежуточные результаты. Такой подход позволяет подростку увидеть четкую структуру будущего, ощутить контроль над собственным развитием и, как следствие, снизить тревожность , — указывает юрист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

И это правильно, поскольку крайне важно направить максимум сил на подрастающее поколение, уверена Ия Ким. Это необходимо, поскольку более взрослого преступника куда сложнее исправить.

— Ребенку на всех этапах развития необходимо внимание и грамотное направление действий со стороны взрослых. Если он предоставлен только себе, то развитие уйдет в примитивизмы и развитие «инстинктов». В подростковом возрасте несовершеннолетнему крайне необходимо грамотное окружение, которое сможет рассмотреть его таланты и направить эти «инстинкты» в нужное русло, — полагает психолог.

Но важно понимать, что культурно-воспитательная работа с подростками должна строиться на настоящем взрослом отношении к ним, отмечает Ольга Пропубертат.

— Если подросток сможет поговорить с наставником, услышав не нравоучение, а реальный человеческий опыт, это сработает. Важно, чтобы воспитательная деятельность исходила не сверху вниз, а с уважением, — подчеркивает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ребенку необходимо предложить площадку, где он сможет за счет спорта и творчества получить поддержку и признание без риска оказаться за решеткой. Такая программа сможет нейтрализовать влияние улицы и сетевых анонимов, сформировав адекватные сценарии самоутверждения, дополняет Бетрозов.

Статистика пенитенциарной системы показывает, что уровень вербальной агрессии у подростков, вовлеченных в культурно-воспитательную работу, падает почти вдвое всего за полтора-два месяца. Количество дисциплинарных взысканий при этом уменьшается примерно на 40%. Имеется также и отложенный эффект.