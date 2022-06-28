Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 июня, подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Соответствующий указ опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи постановляю установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», — говорится в документе.

8 июля 2022 года Русская православная церковь (РПЦ) отмечает день памяти причисленных к лику святых Петра и Февронии Муромских. Они, невзирая ни на что, смогли сберечь клятву, которую дали во время обряда венчания. Ее составляющие — быть вместе в радости и горе, богатстве и нищете, болезни и здравии.

В 2006 году жители города Мурома, где в местном женском монастыре покоятся мощи Петра и Февронии, собрали подписи за объявление 8 июля светского праздника, посвященного семейным ценностям.

Общественные деятели поддержали инициативу, одобрили ее в Совете Федерации России. В 2008 году был впервые отпразднован День семьи, любви и верности.