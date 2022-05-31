Когда в России отмечается День семьи, любви и верности в 2022 году

8 июля 2022 года РПЦ отмечает день памяти причисленных к лику святых Петра и Февронии Муромских. Они, невзирая ни на что, смогли сберечь клятву, которую дали во время обряда венчания. Ее составляющие — быть вместе в радости и горе, богатстве и нищете, болезни и здравии.

Легенда гласит: за несколько лет до княжения Петр заболел проказой. Однажды мужчине приснился сон, будто помочь ему сможет только крестьянка Феврония из деревни Ласково Рязанской губернии. Вместо денег женщина попросила, чтобы князь взял ее в жены. Петр пообещал, но не сдержал слово. Болезнь возвратилась.

Когда Феврония окончательно вылечила князя, он все-таки женился. Много было ненастий на их пути, но ничто не разлучило пару. Они прожили долгую семейную жизнь. В преклонном возрасте оба приняли монашество и поселились в разных монастырях. Умерли оба 8 июля 1228 года. Бытует мнение, что выражение из сказок «жили они счастливо и умерли в один день» как раз о Февронии и Петре.

В 2006 году жители города Мурома, где в местном женском монастыре покоятся мощи Петра и Февронии, собрали подписи за объявление 8 июля светского праздника, посвященного семейным ценностям.

Общественные деятели поддержали инициативу, одобрили ее в Совете Федерации России. В 2008 году был впервые отпразднован День семьи, любви и верности. Символ — ромашка. Букет из этих цветов принято дарить любимым. Центр празднования — Муром.

Петр и Феврония — покровители домашнего очага. Им молятся о сохранении семейного союза, благополучии, искренней и взаимной любви. Те, у кого нет пары, просят скорее найти вторую половинку.

Дата 8 июля популярна среди молодоженов. Но венчаться в этот день не рекомендовано, так как праздник приходится на Петров пост, который продлится до 11 июля.

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