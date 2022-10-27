День бабушек и дедушек 2022 — история и традиции праздника

В России 28 октября проходит теплый семейный праздник — День бабушек и дедушек. Его отмечают в разных странах мира, однако дата зачастую разнится и даже меняется из года в год. Тем не менее, более 30 государств, в том числе, почитают старшее поколение и соблюдают традиции праздника, о которых в своем материале рассказали «Известия».

День бабушек и дедушек — 2022: история праздника

День матери и День отца существует уже очень давно, а вот у бабушек и дедушек отдельный праздник появился лишь в 2009 году. С инициативой о его создании выступило Цветочное бюро Голландии. Его члены предложили ввести красивую традицию: дарить бабушкам и дедушкам кашпо с живыми цветами как символ связи между корнями и ростками — двумя поколениями.

Представители цветочного бизнеса по всей Европе вдохновились идеей и продолжили ее распространение, а заложенный смысл пришелся по нраву и обычным людям. Вскоре День бабушек и дедушек стали отмечать и за пределами европейского континента, в том числе, в США. Прижился праздник и в России.

В нашей стране праздник отмечают в конце осени, следуя традициям славян, у которых в это время было собственное торжество, посвященное почитанию предков — Осенние деды.

Кроме того, россияне отдельно отмечают День бабушек (26 мая) и День дедушек (22 января). Также существует и Международный день пожилого человека, который справляют 1 октября.

День бабушек и дедушек — 2022: традиции праздника

Традиция, предложенная «цветочниками», сохранилась во многих странах. Внуки дарят бабушкам и дедушкам комнатные растения, украшающие их быт и напоминающие о любви и заботе членов семьи.

Кроме того, в день праздника общественные организации проводят благотворительные мероприятия для пожилых людей: выставки, мастер-классы, чаепития, торжественные концерты.

Часто в преддверии праздника запускают особые флешмобы, призванные сделать приятное бабушкам и дедушкам. Участники собирают подарки для пожилых людей, в частности, для постояльцев домов престарелых, а также оказывают им всестороннюю помощь.

День бабушек и дедушек — отличный повод навестить пожилых родственников, преподнести им приятные подарки, помочь по дому и устроить чаепитие в кругу семьи. В этот день все поколения собираются за одним столом, устраивают просмотр семейных фотоальбомов и слушают истории молодости бабушек и дедушек.

14 октября в России отмечали Покров Пресвятой Богородицы — светлый церковный праздник, в который семьи также собираются за одним столом и чествуют любовь и мудрость Небесной матери. Другие события осени 2022 перечислены в календаре «Известий».