Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом не увидел подготовки РФ к применению «грязной бомбы» на Украине
Общество
В МЧС подтвердили возгорание 12 цистерн в Шахтерске в ДНР
Общество
S7 объявила о переходе на российскую систему бронирования авиабилетов
Мир
Глава МАГАТЭ Гросси заявил о постоянном диалоге с Россией по вопросу Украины
Мир
Террористы в Сирии подготовили снаряды с отравляющими веществами для провокации
Общество
Закон о защите русского языка от иностранных слов внесли в Госдуму
Мир
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Мир
Замглавы МИД РФ обсудил зерновую сделку с главой ЮНКТАД
Мир
В ООН осудили стрельбу в иранском Ширазе
Политика
В Госдуму внесен законопроект об укреплении Конвенции по запрету биооружия
Мир
Антонов предупредил о катастрофе от участия США в конфликте на Украине
Общество
Путин поручил поддержать передающие разработки в вузы компании

День бабушек и дедушек 2022 — история и традиции праздника

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России 28 октября проходит теплый семейный праздник — День бабушек и дедушек. Его отмечают в разных странах мира, однако дата зачастую разнится и даже меняется из года в год. Тем не менее, более 30 государств, в том числе, почитают старшее поколение и соблюдают традиции праздника, о которых в своем материале рассказали «Известия».

День бабушек и дедушек — 2022: история праздника

День матери и День отца существует уже очень давно, а вот у бабушек и дедушек отдельный праздник появился лишь в 2009 году. С инициативой о его создании выступило Цветочное бюро Голландии. Его члены предложили ввести красивую традицию: дарить бабушкам и дедушкам кашпо с живыми цветами как символ связи между корнями и ростками — двумя поколениями.

Прибавка к пенсии: почему пожилым нужно хорошо питаться
Врачи рассказали, как недостаток еды сказывается на здоровье людей старшего возраста

Представители цветочного бизнеса по всей Европе вдохновились идеей и продолжили ее распространение, а заложенный смысл пришелся по нраву и обычным людям. Вскоре День бабушек и дедушек стали отмечать и за пределами европейского континента, в том числе, в США. Прижился праздник и в России.

В нашей стране праздник отмечают в конце осени, следуя традициям славян, у которых в это время было собственное торжество, посвященное почитанию предков — Осенние деды.

Кроме того, россияне отдельно отмечают День бабушек (26 мая) и День дедушек (22 января). Также существует и Международный день пожилого человека, который справляют 1 октября.

День бабушек и дедушек — 2022: традиции праздника

Традиция, предложенная «цветочниками», сохранилась во многих странах. Внуки дарят бабушкам и дедушкам комнатные растения, украшающие их быт и напоминающие о любви и заботе членов семьи.

Кроме того, в день праздника общественные организации проводят благотворительные мероприятия для пожилых людей: выставки, мастер-классы, чаепития, торжественные концерты.

Часто в преддверии праздника запускают особые флешмобы, призванные сделать приятное бабушкам и дедушкам. Участники собирают подарки для пожилых людей, в частности, для постояльцев домов престарелых, а также оказывают им всестороннюю помощь.

День бабушек и дедушек — отличный повод навестить пожилых родственников, преподнести им приятные подарки, помочь по дому и устроить чаепитие в кругу семьи. В этот день все поколения собираются за одним столом, устраивают просмотр семейных фотоальбомов и слушают истории молодости бабушек и дедушек.

14 октября в России отмечали Покров Пресвятой Богородицы — светлый церковный праздник, в который семьи также собираются за одним столом и чествуют любовь и мудрость Небесной матери. Другие события осени 2022 перечислены в календаре «Известий».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022