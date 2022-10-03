Покров Пресвятой Богородицы 2022 — история, обычаи и приметы праздника

Ежегодно 14 октября православные отмечают большой церковный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Торжество не относится к числу важнейших двунадесятых, но остается при этом великим днем с огромным значением для христиан. В 2022 году праздник приходится на пятницу. «Известия» раскрывают историю и традиции знаменательного дня.

Покров Пресвятой Богородицы 2022 — история праздника

В основе праздника лежит история о явлении Божьей Матери юродивому Андрею Константинопольскому, жившему в начале X века. Тогда Византию атаковали варвары — по преданию, в день чуда они подошли совсем близко к стенам столицы. Ночью люди собрались во Влахернском храме, где хранились одеяния Богородицы и молились о спасении.

Среди них был и Андрей Константинопольский, преклонивший колени вместе с горожанами. Внезапно он увидел идущую по воздуху в сопровождении ангелов Деву Марию. Она распростерла над молящимися свой платок — покров. В тот же день осада с города была свята.

В 1164 году великий князь Андрей Боголюбский прочел в письменных источниках о видении юродивого, которого считал своим покровителем. Правитель был так вдохновлен, что тотчас распорядился учредить праздник в честь столь значимого события.

С тех пор верующие отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы, вспоминая о покровительстве и заступничестве Небесной Матери, ее доброте, любви и готовности прийти на помощь.

Покров Пресвятой Богородицы 2022 — традиции праздника

Повод для праздника — радостный и светлый, поэтому и отмечается он весело. Торжество не приходится на период многодневного поста, поэтому верующие устраивают застолья и зовут гостей. На стол можно подавать даже рыбу и мясо, если дата не приходится на среду и пятницу — однодневные посты христиан. Хозяйки пекут булочки и пирожки и угощают ими близких и соседей.

Традиционно Покров Пресвятой Богородицы считается удачным днем для заключения брака и сватовства. Незамужние девушки же молятся о встрече суженого и счастливом союзе.

Церковная служба по случаю праздника Покрова начинается накануне, 13 сентября. Священнослужители приступают ко Всенощному бдению. Утром 14 октября начинается литургия.

Покров Пресвятой Богородицы 2022 — о чем молятся

На службе прихожане молятся о защите от несчастий и благополучии в доме, об исцелении от недугов и здоровье близких. Одинокие просят об обретении любви, а несчастные об обретении душевного покоя.

Покров Пресвятой Богородицы 2022 — приметы праздника

Как и в случае с большинством церковных праздников, на Покров, как его сокращенно называют в народе, запрещено ругаться, завидовать, воплощать злые умыслы и проявлять скупость. По поверью, нарушителям этих запретов грозит полоса неудач и даже более суровые наказания, ниспосланные Богородицей.

Много примет связаны и с погодой. Слово «покров» также ассоциируют с первым снегом, и если к этому времени он уже выпал, то зиму ожидают снежной. А вот если снежинок пока не видать, то считается, что зимняя погода установится лишь в декабре.

Вестниками погоды считают перелетных журавлей. Если они покинули земли еще до празднества, то зима обещает быть холодной, а если только после торжества, то суровые морозы обойдут стороной.

В конце сентября церковь отмечала еще один важный праздник — День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Этот день ангела для обладательниц четырех имен на Руси считали всеобщим женским праздником, и много традиций и поверий связано со знаменательной датой. Другие праздники осени 2022 года «Известия» собрали в специальном календаре.