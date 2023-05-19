Мэр Новой Каховки сообщил о попытке покушения на него

Глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев 19 мая сообщил, что на него была совершена попытка покушения со стороны Украины путем нанесения двух ракетных ударов.

При этом, по словам Леонтьева, те, кто замышляли преступление, успели дезинформировать людей о том, что их планы успешно осуществились.

«Да, был удар ракетами... У кого-то, не с очень добрыми мыслями, мы знаем, кто это такие, была получена недостоверная информация, где я живу. И сразу в 7.45 произошло разрушение, а в 7.50 опубликовали, что меня убили», — заявил Леонтьев в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Мэр Новой Каховки отметил, что в регионе внимательно относятся к безопасности людей.

«Выпущено две ракеты, а они стоят тьму денег, для того, чтобы кого-то убить конкретно. Но, во-первых, это никак не ассоциируется со словом гуманизм, во-вторых, это удел слабых, удел трусов, негодяев и подонков. Вот такие они и есть», — подчеркнул глава города.

Ранее, 15 мая, в центре Луганска было совершено покушение на врио министра МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Игоря Корнета. По версии следствия, в помещении салона красоты, где находился Корнет, взорвалась граната. Корнет получил ранение.

16 мая врио главы ЛНР Леонид Пасечник добавил, что Корнет был прооперирован и находился в сознании. Через два дня его перевезли на дальнейшее лечение в госпиталь в Москве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 105 («Покушение на убийство»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

15 мая постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на подстрекательство к терроризму со стороны Украины и напомнил об ответственности Киева в том числе за убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушение на писателя Захара Прилепина и гибель его соратника.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военнослужащих.

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