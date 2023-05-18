Врио главы МВД ЛНР Корнета перевезли в столичную больницу

Врио главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорь Корнет перевезен в госпиталь в Москве. Об этом 18 мая сообщил источник «Известий».

По его словам, состояние Корнета стабильное и не вызывает опасений. У него множественные осколочные ранения, но жизненно важные органы не поражены.

Днем ранее, 17 мая, врио главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что состояние пострадавших после взрыва в салоне красоты в центре Луганска, среди которых врио главы внутренних дел республики Игорь Корнет, по-прежнему стабильно тяжелое.

Покушение на врио министра МВД ЛНР было совершено днем 15 мая в центре Луганска. По версии следствия, в помещении салона красоты «Барбершоп», где находился Корнет, взорвалась граната. Корнет получил ранение.

16 мая военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что состояние врио главы МВД ЛНР после покушения стабильное, он в искусственной коме. Позже Пасечник добавил, что Корнет прооперирован и находится в сознании.

Он также указал, что в результате подрыва в Луганске было ранено восемь человек, семь из них госпитализированы, один самостоятельно обратился в больницу позднее. Состояние четырех человек остается тяжелым.

Следственный комитет России опубликовал кадры с места ЧП. На них видно, что здание парикмахерской получило значительные повреждения. Разрушены стены, оборудование, выбиты стекла.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 105 («Покушение на убийство»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).