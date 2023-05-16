Пасечник рассказал о состоянии Корнета после покушения

Врио министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорь Корнет прооперирован, он в сознании. Об этом сообщил 16 мая врио главы региона Леонид Пасечник.

«Игорь Александрович Корнет также прооперирован и находится в сознании. Всем пострадавшим помощь оказывается в полном объеме», — написал он в своем Telegram-канале.

Наряду с этим он добавил, что в результате подрыва в Луганске было ранено восемь человек, семь из них госпитализированы, один самостоятельно обратился в больницу позднее. Состояние четверых человек остается тяжелым.

Ранее в этот день военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что состояние врио главы МВД ЛНР после покушения стабильно, он в искусственной коме.

15 мая в Луганске на улице Демехина в помещении салона красоты «Барбершоп» сработало взрывное устройство. Корнет был ранен.

Позднее Следственный комитет России опубликовал кадры с места ЧП. На них видно, что здание получило значительные повреждения. Разрушены стены, оборудование, выбиты стекла.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ: 105 («Покушение на убийство»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).