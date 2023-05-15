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В ЛНР возбудили уголовное дело после покушения на врио главы МВД Корнета

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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СУ СКР по Луганской Народной Республикt (ЛНР) возбудило уголовное дело после покушения на врио главы МВД республики Игоря Корнета.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. «а» п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство)», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства 15 мая.

Расследование было начато по трем статьям УК РФ — 105 («Покушение на убийство»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

В СКР добавили, что следствие располагает данными о том, что взрывное устройство, заложенное неустановленными лицами, сработало с целью посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Следователями был произведен осмотр места происшествия, а также допрошены свидетели и очевидцы, добавили в следственном управлении.

В настоящее время организован комплекс необходимых действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

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