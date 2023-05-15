Марочко сообщил о стабильном состоянии врио главы МВД ЛНР после покушения

Врио министра внутренних дел (МВД) Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорь Корнет после покушения жив, его состояние стабильное. Об этом сообщил подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко в понедельник, 15 мая.

«По словам медиков, глава МВД ЛНР Игорь Корнет жив, и его состояние стабильное», — написал он в своем Telegram-канале.

Корнет был ранен при взрыве в центре Луганска ранее в этот день. Сам взрыв произошел на улице Демехина. Предварительно, взрывное устройство сработало в помещении салона красоты «Барбершоп».

Это уже второй взрыв в Луганске за день. Утром в понедельник украинские боевики атаковали район автовокзала. Предположительно, их целью было бывшее авиационное училище штурманов (ВВАУШ).

Позже «Известия» опубликовали кадры, которые свидетельствуют о том, что удар был нанесен ракетой англо-французского производства Storm Shadow.

Ранее, 13 мая, украинские боевики начали наносить удары по Луганску крылатыми ракетами Storm Shadow, о передаче которых Киеву минобороны Великобритании сообщило 11 мая.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военнослужащих.