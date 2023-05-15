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Марочко сообщил о стабильном состоянии врио главы МВД ЛНР после покушения

Марочко: состояние врио главы МВД ЛНР после покушения стабильное
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Фото: РИА Новости
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Врио министра внутренних дел (МВД) Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорь Корнет после покушения жив, его состояние стабильное. Об этом сообщил подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко в понедельник, 15 мая.

«По словам медиков, глава МВД ЛНР Игорь Корнет жив, и его состояние стабильное», — написал он в своем Telegram-канале.

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Корнет был ранен при взрыве в центре Луганска ранее в этот день. Сам взрыв произошел на улице Демехина. Предварительно, взрывное устройство сработало в помещении салона красоты «Барбершоп».

Это уже второй взрыв в Луганске за день. Утром в понедельник украинские боевики атаковали район автовокзала. Предположительно, их целью было бывшее авиационное училище штурманов (ВВАУШ).

Позже «Известия» опубликовали кадры, которые свидетельствуют о том, что удар был нанесен ракетой англо-французского производства Storm Shadow.

Ранее, 13 мая, украинские боевики начали наносить удары по Луганску крылатыми ракетами Storm Shadow, о передаче которых Киеву минобороны Великобритании сообщило 11 мая.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военнослужащих.

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