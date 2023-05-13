Военный эксперт рассказал о тактике Киева при ударах по Луганску

Киев ударами по Луганску мстит Донбассу за то, что он выбрал Россию. Об этом военный обозреватель Виктор Литовкин заявил «Известиям» в субботу, 13 мая.

Эксперт подчеркнул, что не удивлен тому, что украинская сторона активно начала наносить удары по Луганску дальнобойными боеприпасами сразу же после получения ракет Storm Shadow от Британии.

«Именно с этим и связано, с передачей Киеву дальнобойных ракет, которые могут доставать до Луганска. Киев мстит ЛНР и ДНР за то, что те не захотели с ним жить, что порвали с ним <...>. Киев не может пережить этот факт», — заявил Литовкин.

Он также добавил, что украинская сторона ударами по Луганску хочет убивать людей и тем самым нагнетать страх, поскольку это является тактикой Киева.

«Это их тактика. Месть, нагнетание страха, изуверства, убийство мирных людей. <...> Мы должны быть все начеку», — указал военный обозреватель.

Наряду с этим он отметил, что каждый город должен иметь свои системы противовоздушной обороны (ПВО), чтобы перехватывать удары от дальнобойных ракет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили две ракеты по территории Луганска вечером 12 мая, в День республики.

На следующий день ВСУ нанесли еще один удар по Луганску ракетами англо-французского производства Storm Shadow, в городе прогремел взрыв. Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что прилет случился в районе поселка Юбилейное.

В Минобороны РФ сообщили, что самолет Су-24, наносивший удары по Луганску, и прикрывавший его истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины были сбиты истребительной авиацией ВКС России.

Наряду с этим в российском военном ведомстве подтвердили, что при нанесении удара ВСУ использовались ракеты англо-французского производства Storm Shadow, о передаче которых Киеву 11 мая сообщили в минобороны Великобритании.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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