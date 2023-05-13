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Военный эксперт рассказал о тактике Киева при ударах по Луганску

Военный эксперт Литовкин: тактика Киева при ударах по Луганску — нагнетать страх
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Фото: соцсети
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Киев ударами по Луганску мстит Донбассу за то, что он выбрал Россию. Об этом военный обозреватель Виктор Литовкин заявил «Известиям» в субботу, 13 мая.

Эксперт подчеркнул, что не удивлен тому, что украинская сторона активно начала наносить удары по Луганску дальнобойными боеприпасами сразу же после получения ракет Storm Shadow от Британии.

«Именно с этим и связано, с передачей Киеву дальнобойных ракет, которые могут доставать до Луганска. Киев мстит ЛНР и ДНР за то, что те не захотели с ним жить, что порвали с ним <...>. Киев не может пережить этот факт», — заявил Литовкин.

Он также добавил, что украинская сторона ударами по Луганску хочет убивать людей и тем самым нагнетать страх, поскольку это является тактикой Киева.

«Это их тактика. Месть, нагнетание страха, изуверства, убийство мирных людей. <...> Мы должны быть все начеку», — указал военный обозреватель.

Наряду с этим он отметил, что каждый город должен иметь свои системы противовоздушной обороны (ПВО), чтобы перехватывать удары от дальнобойных ракет.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили две ракеты по территории Луганска вечером 12 мая, в День республики.

На следующий день ВСУ нанесли еще один удар по Луганску ракетами англо-французского производства Storm Shadow, в городе прогремел взрыв. Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что прилет случился в районе поселка Юбилейное.

В Минобороны РФ сообщили, что самолет Су-24, наносивший удары по Луганску, и прикрывавший его истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины были сбиты истребительной авиацией ВКС России.

Наряду с этим в российском военном ведомстве подтвердили, что при нанесении удара ВСУ использовались ракеты англо-французского производства Storm Shadow, о передаче которых Киеву 11 мая сообщили в минобороны Великобритании.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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