Авиация ВКС РФ сбила наносивший удары по Луганску украинский Су-24

Самолет Су-24, наносивший удары по Луганску, и прикрывавший его истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины были сбиты истребительной авиацией ВКС России. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 13 мая.

«Истребительной авиацией ВКС России наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 воздушных сил Украины сбиты», — заявили в ведомстве.

Конашенков уточнил, что ракетный удар был нанесен по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам». В результате на территории предприятий начался пожар.

Есть разрушения ближайших жилых домов. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей, добавили в МО.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили две ракеты по территории Луганска вечером 12 мая, в День Республики. Обстрелы продолжились и на следующий день.

В Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявили, что при нанесении удара ВСУ использовались ракеты англо-французского производства Storm Shadow, передачу которых Киеву 11 мая подтвердили в минобороны Великобритании.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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