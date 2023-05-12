В Луганске прогремели два взрыва

В Луганске 12 мая прогремели два взрыва. Об этом сообщает ЛуганскИнформЦентр в своем Telegram-канале.

Там также опубликованы фото.

На опубликованных кадрах видно, как черные клубы дыма рассеиваются в воздухе.

«Очевидцы рассказывают, что перед взрывами в Луганске слышали шум, напоминающий по звуку ракеты», — отмечается в сообщении.

12 мая в ЛНР отмечается День республики.

Ранее в этот день ВСУ выпустили пять снарядов по территории Донецка.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

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