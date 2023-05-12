В Луганске прогремели два взрыва
В Луганске 12 мая прогремели два взрыва. Об этом сообщает ЛуганскИнформЦентр в своем Telegram-канале.
Там также опубликованы фото.
На опубликованных кадрах видно, как черные клубы дыма рассеиваются в воздухе.
«Очевидцы рассказывают, что перед взрывами в Луганске слышали шум, напоминающий по звуку ракеты», — отмечается в сообщении.
12 мая в ЛНР отмечается День республики.
Ранее в этот день ВСУ выпустили пять снарядов по территории Донецка.
Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.
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