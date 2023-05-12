Украинские боевики выпустили пять снарядов по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили пять снарядов по территории Донецка, сообщают 12 мая в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«06:25 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Информация о пострадавших и повреждениях не приводится.

Накануне мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что после обстрела украинской армии в городе много пострадавших. Уточнялось, что ВСУ обстреляли город в ДНР из РСЗО БМ-21 «Град». По предварительным данным, было как минимум трое раненых. Кроме того, позже он сообщил, что один из раненых жителей скончался.

Как рассказал корреспондент «Известий» Евгений Быковский, сначала украинские боевики били из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган», а позже, около девяти вечера, выпустили еще семь снарядов, предположительно, из РСЗО БМ-21 «Град».

Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин 11 мая, украинские войска с начала текущих суток выпустили почти 200 боеприпасов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по территории республики. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Кроме того, были зафиксированы повреждения более чем 20 домов и шести объектов жилой инфраструктуры.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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