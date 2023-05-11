Мэр Горловки сообщил минимум о трех пострадавших в ходе обстрела ВСУ
Мэр Горловки Иван Приходько 11 мая заявил в своем Telegram-канале, что после обстрела украинской армии в городе много пострадавших.
Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город из РСЗО БМ-21 «Град».
В ходе обстрелов также отмечаются инфраструктурные разрушения: возгорание крыши и удар по газопроводу.
Приходько также добавил, что, по предварительным данным, есть как минимум трое раненых.
Как ранее в этот день сообщал врио главы ДНР Денис Пушилин, украинские войска с начала текущих суток выпустили почти 200 боеприпасов из РСЗО по территории Донецкой Народной Республики. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Известно, что в результате обстрелов повреждены 21 жилой дом и шесть объектов жилой инфраструктуры
Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.