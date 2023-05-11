ВСУ выпустили почти 200 снарядов из РСЗО по ДНР за сутки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала суток выпустили почти 200 боеприпасов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 мая заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
По словам Пушилина, число пострадавших в результате обстрелов увеличилось до 11 человек. В настоящее время им всем оказывается медицинская помощь.
Кроме того, в результате обстрелов повреждены 21 жилой дом и шесть объектов жилой инфраструктуры.
Ранее в этот день сообщалось, что в различных населенных пунктах ДНР зафиксированы разрушения в многоквартирных домах, ЛЭП, газопровода и частных жилых домов.
Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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