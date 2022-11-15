Награда за труд: Горловка и Луганск названы городами трудовой доблести

Девять городов России внесены в список городов трудовой доблести. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Что означает этот статус и сколько в России городов трудовой доблести — в материале «Известий».

Города трудовой доблести — что это

Звание «Город трудовой доблести» появилось в 2020 году, в 75-ю годовщину Победы. Таким образом решили «увековечить подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны». Просьбы о знаке отличия неоднократно выдвигались общественными объединениями и депутатами Госдумы.

Звание присваивается городам, жители и предприятия которых внесли значительный вклад в достижение Победы, бесперебойно поставляя необходимую продукцию на фронт и в тыл. Позднее депутаты предложили учитывать и труд ученых, которые своими разработками приближали победу в войне. По условиям, и предприятия, и отдельные работники должны иметь госнаграды за трудовые заслуги, а их подвиг нужно документально подтвердить. В городах трудовой доблести, как и в городах воинской славы, устанавливают стелу с гербом и текстом президентского указа.

Как заявил на заседании комитета «Победа» в 2021 году президент России Владимир Путин, «в нашей стране практически каждая семья, каждый населенный пункт, все внесли свой вклад в Великую Победу. Поэтому, конечно, список городов трудовой доблести мы будем пополнять». Масштаб значимости подвига тыла в годы войны нельзя переоценить, добавил российский лидер.

Горловка может получить звание города трудовой доблести

В ноябре 2022 года власти ДНР направили ходатайство президенту России Владимиру Путину с просьбой присвоить Горловке статус города трудовой доблести. В пояснительной записке говорится, что в годы войны предприятия города бесперебойно поставляли на фронт уголь и другие стратегически важные товары, а его жители вошли в состав двух партизанских отрядов. В дни оккупации Горловка была центром подпольного сопротивления всей области. За четыре года войны 22 горловчанина были награждены медалью «Золотая Звезда» и получили звание Героя Советского Союза, восемь стали полными кавалерами ордена Славы.

С 2014-го город находится фактически на линии фронта и практически ежедневно подвергается ударам со стороны ВСУ. В 2017 году первый глава ДНР Александр Захарченко присвоил Горловке звание «Город воинской славы».

С таким же предложением 9 ноября выступили и власти Луганска. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей пресс-служб и СМИ.

Список городов трудовой доблести

— В 2020 году почетное звание получили сразу 20 городов: Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск и Ярославль.

— В 2021 году к городам воинской славы присоединились еще 24. В мае в список вошли Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень, Чебоксары.

— А в сентябре 2021-го — Алдан, Бологое, Воркута, Дзержинск, Кемерово, Кострома, Лысьва, Мончегорск, Оха, подмосковное Ступино, Сызрань и Чита.

— В 2022 году среди кандидатов на статус оказались три города Алтайского края: Бийск, Новоалтайск и Рубцовск, а также донбасская Горловка.

Звание «Город трудовой славы» — как присваивают

Ходатайство о присвоении звания «Город трудовой доблести» муниципальным властям могут внести как граждане, так и общественные объединения. Затем его поддерживают региональные власти и направляют ходатайство президенту России. Основания для награждения города должна подтвердить Российская академия наук. Документы рассматривает Российский организационный комитет «Победа». После этого президент подписывает указ, а властям города в торжественной обстановке передается Грамота о присвоении звания.

Первая стела «Город трудовой доблести» была открыта в Магнитогорске в июле 2021 года. В минувшем году стелы появились также в Ступино, Коломне, Красноярске, Омске, Пензе, Самаре, Ульяновске, Чебоксарах и Челябинске.