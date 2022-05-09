«Хочу успеть увидеть наступление мира на своей земле»

В Донецке отметили день Победы. В связи с угрозой обстрелов со стороны ВФУ, парад и акцию «Бессмертный полк» в городе решили не проводить. Уж слишком лакомой целью могло стать многотысячное скопление в одной точке людей, в том числе военных. Да и отзыв с передовой сражающихся военнослужащих и техники, наверное, стал бы в нынешней ситуации не очень целесообразным. Официально уже объявлено, что парад будет организован после полного освобождения республики. О том, как жители Донбасса отмечали праздник 9 мая - в материале специального корреспондента «Известий».

118 последних

Рекомендация жителям Донецка последних недель – «Старайтесь не выходить без лишней надобности из домов и убежищ и избегайте открытых пространств!» - в понедельник 9 мая была особенно настоятельной. И многие действительно восприняли ее, как руководство к действию. В день праздника в центре города - на площади Ленина и улице Артема - было совсем малолюдно. И небезосновательно: ночью тяжелым обстрелам подвергся Куйбышевский район Донецка. Рано утром - Горловка и Ясиноватая.

Тем не менее, кто-то - поодиночке, семьями или малыми компаниями - выходил и прогуляться, и сфотографироваться на фоне инсталляции «Победа» у памятника Ленина. И даже пройтись с портретом деда-фронтовика на древке в одиночном шествии.

- Душа просит праздника, торжества! - говорили люди, которых удавалось встретить. - Особенно после просмотра парада на Красной площади. Хочется каким-то образом выразить дань почтения и благодарности нашим предкам, трудно оставаться дома.

В ДНР сегодня живут 118 участников Великой Отечественной войны (ровно год назад их было почти 300). А еще — 500 узников концлагерей. И 14 тысяч тружеников тыла. Несмотря на то, что массовых мероприятий проводить в этот день не стали, каждому фронтовику дома устроили его маленький собственный праздник – поздравили, подарили цветы, вручили продуктовый набор.

- В республике у нас сейчас 34 ветеранских организации, - рассказал «Известиям» руководитель совета ветеранов ДНР Николай Штефан. - Еще 21 находится на территории Донецкой области, контролируемой Украиной.

Там они, по словам Штефана, все последние восемь лет тоже продолжали действовать, оказывали социальную поддержку старикам, но, конечно, совершенно в иных условиях – стесненно, с оглядкой, не смея использовать советскую символику, георгиевскую ленту.

- На днях нам пришло письмо из Мариуполя, от ветеранов Ильичевского района, которые написали, что с 2014 года прятали все памятные документы, которые по новым законам следовало уничтожить, и уберегли их, - поделился собеседник. - И сохранили их и сейчас, в пожарах. Считаю, это - настоящий пример гражданского мужества! Мы устанавливаем связь с этими организациями, начинаем работать вместе. Завтра планируем поехать и поздравить ветерана войны в освобожденную Волноваху.

Со слезами на глазах

Один из донецких ветеранов - 98-летний Гусман Ибрагимович Сафин. Носит звание «Почетный гражданин ДНР». Родом из Татарстана. На фронт просился в 1941-м, но не взяли. Через год, после выпускного бала, вместе с одноклассниками пошел в военкомат.

Воевал за Ленинград, был минометчиком. В январе 1943-го участвовал в знаменитой операции «Искра», в результате которой удалось прорвать блокаду города на Неве - наступал с однополчанами со стороны внутренней стороны кольца, из района поселка Красный Бор. Именно благодаря результату той операции удалось спасти сотни тысяч ленинградцев, а на фронте наступил перелом.

Там же, под Ленинградом, обморозил ноги. И получил ранение: пуля прошила насквозь, немец стрелял практически в упор. Была угроза ампутации руки, но отстоял. То ранение дает знать о себе до сих пор - рука то и дело ноет.

Праздник Победы Гусман Ибрагимович встретил дома, с родными. По словам его дочери Анны, с утра ветеран побрился, надел рубашку, галстук и китель с медалями и орденами. Трансляцию с Красной площади смотрел при полном параде, со слезами на глазах.

Особенный день

В городе Ясиноватая, который находится на одном из самых горячих участков фронта, в живых остался только один ветеран - Филипп Иванович Кириченко. Ему 97 лет. Он воевал в кавалерии, участвовал в освобождении Одессы. Там же его ранило - осколок угодил в бедро. Долго пришлось проваляться в госпиталях - ранение оказалось сложным. Но - поднялся на ноги и снова отправился служить. Войну закончил в Австрии.

- В этот день – 9 мая – он очень ждет внимания, - рассказала «Известиям» внучка солдата Ольга. - К нему всегда приходит делегация из администрации города, и сегодня тоже. Дедушка очень рад и благодарен.

Все последние 8 лет ветеран продолжает оставаться в Ясиноватой. В 2014-м во время боев спускался в подвал. Но сейчас уже сил нет. При этом, его район, как и весь город, обстреливают нещадно – недавно после прямого попадания сгорел соседний дом, погибла женщина...

- Одного хочу сейчас, - передает слова Филиппа Ивановича его внучка. - Успеть увидеть наступление мира на своей земле.

«Батяня» и «Катюша»

Там же, под Ясиноватой, стоит одно из подразделений народной милиции ДНР. До этого оно воевало под Волновахой, Докучаевском, Мариуполем. Сейчас противостоит силам ВФУ в Авдеевке, со стороны которой в Ясиноватую летят мины, «Грады» и «Ураганы».

- Готовимся сегодня потихоньку к празднику, - поделилась с «Известиями» начмед подразделения Лилия Радионова. - Нам вот барашка привезли - приготовим шашлык, шурпу. Это же особый день - значит, и ужин у нас будет особенный.

И добавляет: парни принесли гитару - вечером будут песни. «Комбат-батяня» - самая любимая. А еще - обязательно «Катюша».

Те, кто воюет сейчас - плоть от плоти тех, кто защищал родину 80 лет назад, уверена она.

- Достойны своих предшественников, герои – по-другому не скажу, - говорит Лилия. - Примеров много, вот один: в марте мы дрались под Докучаевском и нужно было взять позицию с названием «Крест». Наш комбат Тарас Иванович - ныне, к сожалению, погибший - сказал: «Ребята, это дорога в один конец, на смерть, взять позицию практически невозможно». И ребята пошли - 30 человек. Без артподготовки, в лоб на бетонные укрепления. И сильные пошли, и худые, и большие, и маленькие. Местами дошло до рукопашной, наши достали ножи. К ним отправили подмогу. И украинцы дрогнули. Мы взяли позицию. Из тридцати – 12 получили ранения. Чудо, не погиб никто.

Сергей Прудников, Донецк