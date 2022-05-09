 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
Российские войска поразили ракетами «Оникс» вертолеты ВСУ под Одессой
Мир
Маршала СССР Ивана Конева лишили звания почетного гражданина Праги
Мир
В ЛНР заявили о полном контроле над городом Попасная
Мир
Джонсон признал вклад советского народа в победу над нацизмом в ВОВ
Мир
Глава МИД Польши выразил сожаление по поводу нападения на посла РФ
Политика
Путин вручил отцу погибшего в Донбассе командира «Спарты» звезду Героя
Мир
ВКС РФ поразили восемь складов с боеприпасами ВСУ и две РЛС
Мир
В Херсонской области приступили к выплате пенсий в рублях
Мир
Лукашенко заявил о планах Запада поделить Украину на части
Общество
Более миллиона москвичей принимает участие в акции «Бессмертный полк»
Мир
В Минобороны рассказали об отражении атаки ВСУ на остров Змеиный
/

«Хочу успеть увидеть наступление мира на своей земле»

Как донецкие ветераны отметили 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Донецке отметили день Победы. В связи с угрозой обстрелов со стороны ВФУ, парад и акцию «Бессмертный полк» в городе решили не проводить. Уж слишком лакомой целью могло стать многотысячное скопление в одной точке людей, в том числе военных. Да и отзыв с передовой сражающихся военнослужащих и техники, наверное, стал бы в нынешней ситуации не очень целесообразным. Официально уже объявлено, что парад будет организован после полного освобождения республики. О том, как жители Донбасса отмечали праздник 9 мая - в материале специального корреспондента «Известий».

118 последних

Рекомендация жителям Донецка последних недель – «Старайтесь не выходить без лишней надобности из домов и убежищ и избегайте открытых пространств!» - в понедельник 9 мая была особенно настоятельной. И многие действительно восприняли ее, как руководство к действию. В день праздника в центре города - на площади Ленина и улице Артема - было совсем малолюдно. И небезосновательно: ночью тяжелым обстрелам подвергся Куйбышевский район Донецка. Рано утром - Горловка и Ясиноватая.

Тем не менее, кто-то - поодиночке, семьями или малыми компаниями - выходил и прогуляться, и сфотографироваться на фоне инсталляции «Победа» у памятника Ленина. И даже пройтись с портретом деда-фронтовика на древке в одиночном шествии.

- Душа просит праздника, торжества! - говорили люди, которых удавалось встретить. - Особенно после просмотра парада на Красной площади. Хочется каким-то образом выразить дань почтения и благодарности нашим предкам, трудно оставаться дома.

В ДНР сегодня живут 118 участников Великой Отечественной войны (ровно год назад их было почти 300). А еще — 500 узников концлагерей. И 14 тысяч тружеников тыла. Несмотря на то, что массовых мероприятий проводить в этот день не стали, каждому фронтовику дома устроили его маленький собственный праздник – поздравили, подарили цветы, вручили продуктовый набор.

- В республике у нас сейчас 34 ветеранских организации, - рассказал «Известиям» руководитель совета ветеранов ДНР Николай Штефан. - Еще 21 находится на территории Донецкой области, контролируемой Украиной.

Там они, по словам Штефана, все последние восемь лет тоже продолжали действовать, оказывали социальную поддержку старикам, но, конечно, совершенно в иных условиях – стесненно, с оглядкой, не смея использовать советскую символику, георгиевскую ленту.

- На днях нам пришло письмо из Мариуполя, от ветеранов Ильичевского района, которые написали, что с 2014 года прятали все памятные документы, которые по новым законам следовало уничтожить, и уберегли их, - поделился собеседник. - И сохранили их и сейчас, в пожарах. Считаю, это - настоящий пример гражданского мужества! Мы устанавливаем связь с этими организациями, начинаем работать вместе. Завтра планируем поехать и поздравить ветерана войны в освобожденную Волноваху.

Со слезами на глазах

Один из донецких ветеранов - 98-летний Гусман Ибрагимович Сафин. Носит звание «Почетный гражданин ДНР». Родом из Татарстана. На фронт просился в 1941-м, но не взяли. Через год, после выпускного бала, вместе с одноклассниками пошел в военкомат.

Воевал за Ленинград, был минометчиком. В январе 1943-го участвовал в знаменитой операции «Искра», в результате которой удалось прорвать блокаду города на Неве - наступал с однополчанами со стороны внутренней стороны кольца, из района поселка Красный Бор. Именно благодаря результату той операции удалось спасти сотни тысяч ленинградцев, а на фронте наступил перелом.

Там же, под Ленинградом, обморозил ноги. И получил ранение: пуля прошила насквозь, немец стрелял практически в упор. Была угроза ампутации руки, но отстоял. То ранение дает знать о себе до сих пор - рука то и дело ноет.

Праздник Победы Гусман Ибрагимович встретил дома, с родными. По словам его дочери Анны, с утра ветеран побрился, надел рубашку, галстук и китель с медалями и орденами. Трансляцию с Красной площади смотрел при полном параде, со слезами на глазах.

Особенный день

В городе Ясиноватая, который находится на одном из самых горячих участков фронта, в живых остался только один ветеран - Филипп Иванович Кириченко. Ему 97 лет. Он воевал в кавалерии, участвовал в освобождении Одессы. Там же его ранило - осколок угодил в бедро. Долго пришлось проваляться в госпиталях - ранение оказалось сложным. Но - поднялся на ноги и снова отправился служить. Войну закончил в Австрии.

- В этот день – 9 мая – он очень ждет внимания, - рассказала «Известиям» внучка солдата Ольга. - К нему всегда приходит делегация из администрации города, и сегодня тоже. Дедушка очень рад и благодарен.

Все последние 8 лет ветеран продолжает оставаться в Ясиноватой. В 2014-м во время боев спускался в подвал. Но сейчас уже сил нет. При этом, его район, как и весь город, обстреливают нещадно – недавно после прямого попадания сгорел соседний дом, погибла женщина...

- Одного хочу сейчас, - передает слова Филиппа Ивановича его внучка. - Успеть увидеть наступление мира на своей земле.

«Батяня» и «Катюша»

Там же, под Ясиноватой, стоит одно из подразделений народной милиции ДНР. До этого оно воевало под Волновахой, Докучаевском, Мариуполем. Сейчас противостоит силам ВФУ в Авдеевке, со стороны которой в Ясиноватую летят мины, «Грады» и «Ураганы».

- Готовимся сегодня потихоньку к празднику, - поделилась с «Известиями» начмед подразделения Лилия Радионова. - Нам вот барашка привезли - приготовим шашлык, шурпу. Это же особый день - значит, и ужин у нас будет особенный.

И добавляет: парни принесли гитару - вечером будут песни. «Комбат-батяня» - самая любимая. А еще - обязательно «Катюша».

Те, кто воюет сейчас - плоть от плоти тех, кто защищал родину 80 лет назад, уверена она.

- Достойны своих предшественников, герои – по-другому не скажу, - говорит Лилия. - Примеров много, вот один: в марте мы дрались под Докучаевском и нужно было взять позицию с названием «Крест». Наш комбат Тарас Иванович - ныне, к сожалению, погибший - сказал: «Ребята, это дорога в один конец, на смерть, взять позицию практически невозможно». И ребята пошли - 30 человек. Без артподготовки, в лоб на бетонные укрепления. И сильные пошли, и худые, и большие, и маленькие. Местами дошло до рукопашной, наши достали ножи. К ним отправили подмогу. И украинцы дрогнули. Мы взяли позицию. Из тридцати – 12 получили ранения. Чудо, не погиб никто.

Сергей Прудников, Донецк

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022