В ДНР попросили Путина присвоить Мариуполю звание «Город воинской славы»

Народный совет Донецкой Народной Республики (ДНР) обратился к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Мариуполю звания «Город воинской славы». Об этом парламент сообщил 11 ноября в своем Telegram-канале.

Также депутаты обратились с просьбой присвоить Горловке статус «Город трудовой доблести».

Почетное звание «Город воинской славы» присваивается указом президента России городам «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».

Всего звание «Город воинской славы» имеют 45 российских городов. В последний раз оно присваивалось 6 апреля 2015 года Феодосии, Петрозаводску, Гатчине, Грозному и Старой Руссе.

Ранее, 4 ноября, Путин во время общения с волонтерами заявил, что обсуждал вопросы восстановления Донбасса, в том числе Мариуполя. По его словам, там нужно восстанавливать, жилье, сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры и музеи.

Ранее, 13 октября, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что восстановление Мариуполя идет неплохими темпами, каждую неделю открываются новые объекты. Он пояснил, что на данный момент в городе менее чем за три месяца возвели три современных дома почти на 278 квартир. Для восстановления Мариуполя уже привлечено порядка 15 тыс. строителей, а всего в Донбассе их около 32 тыс. человек.

5 октября Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. До этого в период с 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу воссоединения. Согласно закону, жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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