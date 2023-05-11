В Горловке умер один из пострадавших от обстрела ВСУ

В Горловке умер один из жителей, которые пострадали в результате обстрела вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом 11 мая сообщил мэр города Иван Приходько.

«Один из раненных обстрелом ВФУ мирных жителей Горловки скончался от полученных травм. Вечная память», — сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

Он также добавил фотографию одной из жительниц города, на которой запечатлено прямое попадание украинского снаряда в крышу многоквартирного жилого дома по улице Гагарина, 46.

Ранее 11 мая Приходько заявил, что после обстрела украинской армии в городе много пострадавших. Уточнялось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город в Донецкой Народной Республике (ДНР) из РСЗО БМ-21 «Град». По предварительным данным, было как минимум трое раненых.

В этот же день врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска с начала текущих суток выпустили почти 200 боеприпасов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по территории Донецкой Народной Республики. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Известно, что в результате обстрелов повреждены 21 жилой дом и шесть объектов жилой инфраструктуры.

По последним данным, число пострадавших в результате обстрелов жителей ДНР возросло до 13 человек.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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