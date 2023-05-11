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В ДНР число пострадавших за день от обстрелов ВСУ возросло до 13

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Число жителей Донецкой Народной Республики (ДНР), пострадавших 11 мая в результате обстрела со стороны Украины, возросло до 13 человек. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. Донецк (Кировский район), по ул. Бирюзова, 32А, ранена женщина 1951 года рождения», — отмечено в сообщении в Telegram-канале представительства.

До этого было известно о 12 раненых, двое из которых дети. Шестеро пострадавших являются жителями Донецка.

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Как сообщал врио главы ДНР Денис Пушилин, украинские войска с начала текущих суток выпустили почти 200 боеприпасов из РСЗО по территории Донецкой Народной Республики. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Известно, что в результате обстрелов повреждены 21 жилой дом и шесть объектов жилой инфраструктуры

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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