«Известия» показали последствия обстрела Горловки из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки несколько раз обстреливали Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Последствия прилетов 11 мая показал корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

По словам журналиста, сначала украинские боевики били из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган», а позже, около 9 вечера, выпустили еще семь снарядов, предположительно, из РСЗО БМ-21 «Град».

«Я сидела на кухне. Сначала свист, потом прямо перед окном взрыв, и полетели стекла», — рассказала местная жительница. К счастью, никто из близких женщины не пострадал.

Сообщается, что в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ девять человек получили ранения, а один скончался в больнице.

В этот же день врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска с начала текущих суток выпустили почти 200 боеприпасов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по территории республики. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Кроме того, были зафиксированы повреждения более чем 20 домов и шести объектов жилой инфраструктуры.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

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