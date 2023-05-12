Мэр Донецка сообщил о намеренном обстреле ВСУ школ города

В Донецке около 70 школ обстреливались Вооруженными силами Украины (ВСУ) до пяти раз подряд. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в ходе прямого эфира в соцсетях 12 мая.

«Укронацисты прекрасно знают, по каким объектам они бьют», — сказал Кулемзин.

По его словам, дистанционное обучение в школах будет продолжено.

Кроме того, он отметил, что в текущем году в Донецке планируется восстановление 28 школ, 27 детских садов и трех лечебных учреждений.

Ранее в этот день ВСУ выпустили пять снарядов по территории Донецка.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Так, 11 мая украинская армия атаковала село Озеряновку в ДНР. Всего было выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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