Депутат ГД назвал удовлетворительным состояние пострадавших в Луганске детей

Шестеро пострадавших при обстреле украинскими боевиками Луганска детей сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, рассказал 13 мая координатор по межпарламентским связям с Народным советом Луганской Народной Республики (ЛНР), первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Дети на улице пострадали, приехала скорая помощь, повезла в больницу», — отметил он в беседе с ТАСС.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили две ракеты по территории Луганска вечером 12 мая, в День Республики. На распространившихся в Сети кадрах видны столбы черного дыма рядом с местом прилета.

Водолацкий, получивший ранения в результате обстрела, в эфире телеканала «Луганск 24» 12 мая назвал подлым удар по городу украинскими войсками. Он отметил, что атака была осуществлена «по мирному городу, там, где гуляли мирные граждане с детьми, там, где люди на производстве, дежурная смена была». Сам Водолацкий получил ранение во время оказания помощи детям, позже свое состояние он оценил как нормальное.

Как сказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник, удар по Луганску — очередная попытка киевского режима запугать мирных жителей.

Бывший посол республики в Москве Родион Мирошник заметил, что атака со стороны ВСУ была совершена со стороны населенного пункта Часов Яр. Также дипломат не согласился с заявлениями об использовании неприятелем американских РСЗО HIMARS или британских крылатых ракет.

Представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), выдвинуло другую версию — о применении снарядов оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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