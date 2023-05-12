Пасечник назвал обстрелы Луганска попыткой запугать мирных жителей

Обстрел Луганска 12 мая, в День республики, — это очередная попытка киевского режима запугать мирных жителей. Об этом заявил врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

«На месте работают пожарные и все оперативные службы. Обстоятельства происшествия и информация по пострадавшим уточняется», — написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Ранее в этот же день в Луганске прогремели два взрыва. После очевидцы сообщили, что перед взрывами слышали шум, напоминающий по звуку ракеты.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с «Известиями» уточнил, что украинские военные при обстреле Луганска, вероятно, использовали ракеты с дальностью стрельбы 150 км.

Позже бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по производящему полимерные изделия предприятию Poly-Pack («Полипак») в Луганске. На заводе началось возгорание.

12 мая в ЛНР отмечается День республики.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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