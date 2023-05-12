ВСУ нанесли по Луганску удар ракетами с дальностью стрельбы 150 км

Украинские военные при обстреле Луганска использовали ракеты с дальностью стрельбы 150 км, заявил 12 мая подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с «Известиями».

«Данный тип боеприпаса, который использовали для удара по Луганску, должен обладать дальностью порядка 150 километров», — сообщил он.

Официального подтверждения данной информации не поступало.

Ранее в этот же день в Луганске прогремели два взрыва. После очевидцы сообщили, что перед взрывами слышали шум, напоминающий по звуку ракеты.

12 мая в ЛНР отмечается День республики.

Накануне Марочко заявил, что ВСУ стягивают силы на краснолиманское и купянское направления, готовясь к удару.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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