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ВСУ нанесли по Луганску удар ракетами с дальностью стрельбы 150 км
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Сюжет:

ВСУ нанесли по Луганску удар ракетами с дальностью стрельбы 150 км

Марочко: ВСУ при обстреле Луганска использовали ракеты с дальностью стрельбы 150 км
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Украинские военные при обстреле Луганска использовали ракеты с дальностью стрельбы 150 км, заявил 12 мая подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с «Известиями».

«Данный тип боеприпаса, который использовали для удара по Луганску, должен обладать дальностью порядка 150 километров», — сообщил он.

Официального подтверждения данной информации не поступало.

Ранее в этот же день в Луганске прогремели два взрыва. После очевидцы сообщили, что перед взрывами слышали шум, напоминающий по звуку ракеты.

12 мая в ЛНР отмечается День республики.

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Накануне Марочко заявил, что ВСУ стягивают силы на краснолиманское и купянское направления, готовясь к удару.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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