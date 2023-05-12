ВСУ могли обстрелять Луганск из ОТРК «Гром»

Украинские боевики при обстреле Луганска применили, предположительно, оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром», сообщили 12 мая в представительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что в результате атаки разрушены административные здания предприятий, также повреждения получили жилые дома.

«В результате обстрела города Луганска с применением двух крылатых ракет (предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства) разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-Пак» и «Милам», а также повреждено остекление шести жилых домов», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Ранее в этот день экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник отмечал, что, предположительно, атака со стороны ВСУ по Луганску была совершена со стороны населенного пункта Часов Яр. Также он отверг возможность того, что были выпущены американские РСЗО HIMARS или британские крылатые ракеты.

Кроме того, он подчеркнул, что луганское предприятие Poly-Pack («Поли-Пак»), по которому попали ракеты, давно не работает.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили две ракеты по территории Луганска вечером 12 мая. На распространившихся в Сети кадрах видно, как черные клубы дыма рассеиваются в воздухе.

Как заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник, обстрел по Луганску, произошедший 12 мая, в День республики, — это очередная попытка киевского режима запугать мирных жителей.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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