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Удар по Луганску был нанесен, предположительно, из РСЗО «Ольха» со стороны Часова Яра

Мирошник: ВСУ нанесли удар по Луганску, предположительно, из РСЗО «Ольха» со стороны Часова Яра
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Фото: commons.wikimedia.org/администрация президента Украины
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Ракетный удар по Луганску, нанесенный 12 мая Вооруженными силами Украины (ВСУ), был осуществлен, предположительно, со стороны населенного пункта Часов Яр. Об этом заявил бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник, отметив, что украинские военные использовали для этого, вероятнее всего, реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Ольха».

По его мнению, это вряд были американские РСЗО HIMARS, поскольку они не смогли бы преодолеть такое расстояние.

«Маловероятно и то, что это новоявленные крылатые ракеты британские. Предположительно, это либо «Точка У», либо «Ольха» — украинская разработка, которая бьет на 120 км», — цитирует Мирошника ТАСС.

Экс-дипломат также отметил, что луганское предприятие Poly-Pack («Полипак»), по которому попали ракеты, давно не работает.

«Вокруг там в основном частный сектор. Пожар в основном был в бывшем офисном здании», — добавил экс-посол.

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Ранее в этот же день в Луганске прогремели два взрыва. После очевидцы сообщили, что перед взрывами слышали шум, напоминающий по звуку ракеты. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с «Известиями» уточнил, что украинские военные при обстреле Луганска, вероятно, использовали ракеты с дальностью стрельбы 150 км.

Позже Мирошник сообщил, что ВСУ нанесли удар по производящему полимерные изделия предприятию Poly-Pack («Полипак») в Луганске. Отмечалось, что на территории началось возгорание.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заметил, что обстрел Луганска в праздник 12 мая, когда там отмечают День республики, — это очередная попытка киевского режима запугать мирных жителей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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