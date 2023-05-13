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Пострадавший депутат Володацкий назвал подлым обстрел ВСУ Луганска

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Депутат Государственной думы России Виктор Володацкий, который получил ранения в результате обстрела, назвал подлым удар по Луганску Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом он заявил в пятницу, 12 мая, в эфире телеканала «Луганск 24».

По его словам, удар был нанесен «по мирному городу, там, где гуляли мирные граждане с детьми, там, где люди на производстве, дежурная смена была».

«Естественно, никто не ожидал, что так подло, так мерзко поступят эти укрофашисты», — добавил он.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили две ракеты по территории Луганска вечером 12 мая, в День Республики. На распространившихся в Сети кадрах видны столбы черного дыма рядом с местом прилета.

Как заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник, удар по Луганску — это очередная попытка киевского режима запугать мирных жителей.

В свою очередь, экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник отмечал, что, предположительно, атака со стороны ВСУ была совершена со стороны населенного пункта Часов Яр. Кроме того, дипломат не согласился с заявлениями об использовании неприятелем американских РСЗО HIMARS или британских крылатых ракет.

Представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), выдвинуло другую версию — о применении снарядов оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром».

Пасечник сообщил, что в результате обстрела ранения получили шестеро детей. По данным СЦКК, также пострадал депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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