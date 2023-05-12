Шестеро детей пострадали в Луганске в результате обстрела ВСУ

Шесть детей пострадали в результате обстрела ВСУ Луганска. Об этом в пятницу, 12 мая, заявил врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

По его словам, двое пострадавших детей находятся в состоянии средней тяжести. Они доставлены в республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывают необходимую помощь.

«Ранения детей — наша общая боль. Циничное преступление киевского режима не останется безнаказанным! Приложим все усилия для скорейшего выздоровления юных жителей», — сообщил Пасечник.

Также он сообщил о разрушении и повреждении гражданской инфраструктуры в результате обстрела. По его словам, повреждены административные здания предприятий и остекление шести жилых домов.

Как заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник, обстрел Луганска, произошедший 12 мая, в День республики, — это очередная попытка киевского режима запугать мирных жителей.

Ранее в этот день экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник отмечал, что, предположительно, атака со стороны ВСУ по Луганску была совершена со стороны населенного пункта Часов Яр. Также он отверг возможность того, что были выпущены американские РСЗО HIMARS или британские крылатые ракеты.

Кроме того, он подчеркнул, что луганское предприятие Poly-Pack («Поли-Пак»), по которому попали ракеты, давно не работает.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили две ракеты по территории Луганска вечером 12 мая. На распространившихся в Сети кадрах видно, как черные клубы дыма рассеиваются в воздухе.

12 мая в ЛНР отмечается День Республики.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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