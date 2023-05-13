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Взрыв прогремел в Луганске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Луганске в субботу, 13 мая, погремел взрыв, видны клубы дыма.

«ЛуганскИнформЦентр» со ссылкой на очевидцев сообщает, что в результате прилета в район Юбилейного в некоторых домах осколками выбиты стекла в окнах. «Пострадали также крыши», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

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12 мая, в День Луганской Народной Республики (ЛНР), в Луганске прогремели два взрыва. Очевидцы сообщили, что перед взрывами слышали шум, напоминающий по звуку ракеты. В ряде Telegram-каналов предположили, что по городу могли нанести удар британскими Storm Shadow из подконтрольного Киеву Краматорска.

Координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. в эфире телеканала «Луганск 24» назвал подлым удар по городу украинскими войсками. Он отметил, что атака была осуществлена «по мирному городу, там, где гуляли мирные граждане с детьми, там, где люди на производстве, дежурная смена была».

Как подчеркнул врио главы республики Леонид Пасечник, удар по Луганску — это очередная попытка киевского режима запугать мирных жителей.

Экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сказал, что атака со стороны ВСУ была совершена со стороны населенного пункта Часов Яр. Помимо этого он не согласился с заявлениями об использовании неприятелем американских РСЗО HIMARS или британских крылатых ракет.

Представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), выдвинуло другую версию — о применении снарядов оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром».

Пасечник заявил, что в результате обстрела ранения получили шестеро детей. Их состояние сейчас оценивается как удовлетворительное.

По информации СЦКК, пострадал депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий во время оказания помощи детям. Он сказал, что чувствует себя нормально.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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