В ЛНР сообщили об обстреле Луганска со стороны ВСУ ракетами Storm Shadow

Киев применил при обстреле Луганска 12 мая ракеты англо-французского производства Storm Shadow и одну ракету ADM-160 MALD американского производства. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в субботу, 13 мая.

«По уточненной информации, 12 мая 2023 года во время ракетного обстрела города Луганска вооруженные формирования Украины применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Ранее в субботу в Луганске прогремел взрыв. Очевидцы сообщили, что в результате прилета в район Юбилейного в некоторых домах осколками выбиты стекла в окнах.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале также подтвердил, что утром случился прилет в районе поселка Юбилейный в Артемовском районе Луганска.

Обстоятельства происшествия и информация по пострадавшим уточняется.

Накануне боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) также обстреляли Луганск. При ударе по городу пострадали шестеро детей.

Ранения также получил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Сам он назвал произошедшее самым мерзопакостным случаем, «который провели украинские фашисты по мирному городу, там, где гуляли мирные граждане с детьми».

Пасечник, в свою очередь, заявил, что удар по Луганску — это очередная попытка киевского режима запугать мирных жителей.

11 мая в минобороны Великобритании подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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