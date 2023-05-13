Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В ЛНР сообщили об обстреле Луганска со стороны ВСУ ракетами Storm Shadow
Мир
Минэнерго сообщило о повреждении энергообъекта в Хмельницкой области
Мир
Берлин готовит крупнейшую поставку оружия Киеву
Общество
В Крыму назвали планы контрнаступления ВСУ авантюрой Запада
Происшествия
Взрыв прогремел в Луганске
Мир
Власти Хмельницкой области сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры
Общество
Рогов указал на рост террористической активности Киева в Запорожской области
Происшествия
В Донецке в результате обстрела ВСУ повреждено здание школы
Мир
В G7 заявили об устойчивости мировой экономики в условиях кризиса
Общество
Бастрыкин поручил доложить по делу об убийстве ребенка в Москве
Происшествия
В Челябинске автомобиль влетел в остановку после ДТП
Мир
В Twitter осудили призыв главы МИД ФРГ Бербок не помогать оружием РФ
Армия
Новейший корвет «Меркурий» вошел в состав ВМФ России
Сюжет:

В ЛНР сообщили об обстреле Луганска со стороны ВСУ ракетами Storm Shadow

0
Фото: t.me/LPR_JCCC
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев применил при обстреле Луганска 12 мая ракеты англо-французского производства Storm Shadow и одну ракету ADM-160 MALD американского производства. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в субботу, 13 мая.

«По уточненной информации, 12 мая 2023 года во время ракетного обстрела города Луганска вооруженные формирования Украины применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Время нервов: почему май станет решающим для ВСУ в Донбассе
Украинское командование стягивает туда все свои оставшиеся резервы

Ранее в субботу в Луганске прогремел взрыв. Очевидцы сообщили, что в результате прилета в район Юбилейного в некоторых домах осколками выбиты стекла в окнах.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале также подтвердил, что утром случился прилет в районе поселка Юбилейный в Артемовском районе Луганска.

Обстоятельства происшествия и информация по пострадавшим уточняется.

Накануне боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) также обстреляли Луганск. При ударе по городу пострадали шестеро детей.

Ранения также получил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Сам он назвал произошедшее самым мерзопакостным случаем, «который провели украинские фашисты по мирному городу, там, где гуляли мирные граждане с детьми».

Пасечник, в свою очередь, заявил, что удар по Луганску — это очередная попытка киевского режима запугать мирных жителей.

11 мая в минобороны Великобритании подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023