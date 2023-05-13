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СЦКК ЛНР сообщил о ранении депутата Госдумы при обстреле Луганска

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий получил ранение в результате ракетного удара по Луганску, сообщило 12 мая представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По дополнительной информации, в результате ракетного обстрела г. Луганск, ранения получили шестеро детей и депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

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В эфире телеканала «Луганск 24» депутат назвал самым мерзопакостным случаем, «который провели украинские фашисты по мирному городу, там, где гуляли мирные граждане с детьми».

Ранее в этот день врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что двое пострадавших детей находятся в состоянии средней тяжести. Они доставлены в республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывают необходимую помощь.

Также он заявил, что удар по Луганску, — это очередная попытка киевского режима запугать мирных жителей.

Украинские боевики выпустили две ракеты по территории Луганска вечером 12 мая, в День республики.

Представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) предположило, что были использованы ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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