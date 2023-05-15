Два взрыва прогремело в районе автовокзала в Луганске. Об этом 15 мая сообщил экс-глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

«Первый взрыв глухой. Возможно, болванка упала, а второй раскатистый, как 100% прилет», — написал он со ссылкой на свидетелей ударов в своем Telegram-канале.

Мирошник предположил, что целью ударов могла быть территория бывшего авиационного училища штурманов.

Подробности уточняются.

13 мая в Луганске сообщили, что украинские боевики начали наносить удары по городу крылатыми ракетами англо-французского производства Storm Shadow, о передаче которых Киеву в минобороны Великобритании сообщили 11 мая.

По мнению военного обозревателя Виктора Литовкина, ударами по Луганску украинская сторона пытается посеять страх. Эксперт уверен, что атаки Киева — это месть Донбассу за то, что он выбрал Россию.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.