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Врио главы МВД ЛНР Корнет получил ранение при взрыве в центре Луганска

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Врио главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорь Корнет ранен при взрыве в центре Луганска в понедельник, 15 мая. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения республики Олег Валиев.

Состояние Корнета оценивается как тяжелое.

По информации источника ИА REGNUM, взрыв мог быть организован именно с целью покушения на врио главы МВД республики.

За последние дни участились обстрелы ЛНР со стороны ВСУ. Так, 15 мая в Луганске в районе автовокзала прогремело два взрыва. Как подчеркнул экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник, вероятная цель киевского режима — бывшее Авиационное училище штурманов (ВВАУШ).

13 мая в Луганске заявили о том, что ВСУ начали наносить удары по городу крылатыми ракетами англо-французского производства Storm Shadow, о передаче которых Киеву в министерстве обороны Великобритании рассказали 11 мая.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военнослужащих.
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