В распоряжении «Известий» появились кадры обломков ракеты англо-французского производства Storm Shadow, которую украинские боевики применили для удара по Луганску утром 15 мая.

Как видно на записи, на обломках сохранилась информация о снаряде.

Утром в понедельник в городе в районе автовокзала прогремело два взрыва. Как сообщил экс-глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник, целью киевского режима могло быть бывшее Авиационное училище штурманов (ВВАУШ).

13 мая в Луганске сообщили, что украинские боевики начали наносить удары по городу крылатыми ракетами Storm Shadow, о передаче которых Киеву минобороны Великобритании сообщило 11 мая. С тех пор уже нанесено несколько ударов.

По мнению военного обозревателя Виктора Литовкина, ударами по Луганску украинская сторона пытается посеять страх. Эксперт уверен, что атаки Киева — это месть Донбассу за то, что он выбрал Россию.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.