Взрыв прогремел в центре Луганска 15 мая, сообщает корреспондент «Известий».

Как пишет «ЛуганскИнформЦентр» в Telegram-канале, предварительно, взрывное устройство сработало в помещении салона красоты «Барбершоп» на улице Демехина.

Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник оперативно прокомментировал случившееся.

«По предварительным данным, подрыв. <...> Все профильные ведомства уже работают на месте происшествия», — написал он в Telegram-канале.

За последние дни участились обстрелы Луганской Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, 15 мая в Луганске в районе автовокзала прогремело два взрыва. Как сказал бывший глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник, целью киевского режима могло быть бывшее Авиационное училище штурманов (ВВАУШ).

Позже в распоряжении «Известий» появились кадры, которые свидетельствуют о том, что обстрелы производились ракетами англо-французского производства Storm Shadow. Ими нанесено уже несколько ударов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военнослужащих.