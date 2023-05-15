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При покушении на врио главы МВД ЛНР погиб один человек

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Фото: РИА Новости
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При покушении на врио главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Игоря Корнета погиб один гражданский. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что в момент взрыва человек проходил мимо. Кроме того, ранения получили три человека из охраны министра.

Корнет был ранен при взрыве в центре Луганска ранее в этот день. Инцидент произошел на улице Демехина. Предварительно, взрывное устройство сработало в помещении салона красоты «Барбершоп».

По данным источника «Известий», пострадали семь человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, состояние еще троих оценивается как средней тяжести. Всех получивших ранения госпитализировали, пациентам в тяжелом состоянии проводят операции.

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Как сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, Корнет после покушения жив, его состояние стабильное.

Это уже второй взрыв в Луганске за день. Утром в понедельник украинские боевики атаковали район автовокзала. Предположительно, их целью было бывшее авиационное училище штурманов (ВВАУШ).

Позже «Известия» опубликовали кадры, которые свидетельствуют о том, что удар был нанесен ракетой англо-французского производства Storm Shadow.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военнослужащих.

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