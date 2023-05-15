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СК опубликовал видео с места покушения на врио главы МВД ЛНР

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Фото: СК РФ
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Следственный комитет России опубликовал кадры из взорванного барбершопа в центре Луганска, где пострадало несколько человек. Видео в понедельник, 15 мая, появилось в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, что здание получило значительные повреждения. Разрушены стены, оборудование, выбиты стекла.

«Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Луганской Народной Республике произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы, изъяты представляющие интерес для следствия предметы, назначены необходимые экспертизы», — сообщили в СК.

В ведомстве отметили, что следствием собрано достаточно данных, чтобы полагать, что взрывное устройство было заложено с целью посягательства на жизнь врио министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Игоря Корнета. По факту происшествия возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и покушение на убийство.

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Взрыв прогремел в понедельник днем на улице Демехина. Предварительно, неизвестные установили взрывное устройство в помещении барбершопа. В результате инцидента пострадали семь человек. По словам временно исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, в тяжелом состоянии находятся четверо пострадавших. Среди них — 17-летний подросток и врио главы МВД республики.

Всех получивших ранения госпитализировали, пациентам в тяжелом состоянии проводят операции.

Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, что сейчас на месте взрыва работает много представителей спецслужб. Территория вокруг салона красоты оцеплена. Всё, что можно увидеть со стороны улицы, — это обломки и стекла, которые разлетелись на десятки метров.

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