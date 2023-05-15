Военкор «Известий» показал кадры с места взрыва в Луганске

Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал последствия взрыва в Луганске, который произошел в понедельник, 15 мая, в центре города и привел к жертвам среди гражданского населения.

«Сейчас на месте работает много спецслужб. Территория оцеплена. Информация, в том числе о взрывном устройстве, выясняется. Всё, что мы можем видеть — это обломки, выбитые стекла, которые разлетелись на десятки метров», — сказал журналист.

Взрыв прогремел в понедельник днем на улице Демехина. Предварительно, взрывное устройство сработало в помещении салона красоты «Барбершоп». В результате инцидента пострадали по меньшей мере четыре человека.

Ранее в этот день два взрыва прогремело в Луганске в районе автовокзала. Как сказал бывший глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник, целью киевского режима могло быть бывшее Авиационное училище штурманов (ВВАУШ).

Позже в распоряжении «Известий» появились кадры, которые свидетельствуют о том, что обстрелы производились ракетами англо-французского производства Storm Shadow. Ими нанесено уже несколько ударов по гражданским объектам города.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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