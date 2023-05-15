В ЛНР сообщили о семи раненых в результате взрыва в центре Луганска

Семь человек пострадали в результате взрыва, прогремевшего днем в понедельник, 15 мая, в центре Луганска. Об этом 15 мая сообщил временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

«В результате взрыва в центре Луганска пострадали семь человек. Все раненые госпитализированы в лечебные учреждения республики», — написал он в Telegram-канале.

Пасечник добавил, что в тяжелом состоянии находятся четверо пострадавших. Среди них — 17-летний подросток и врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет.

«За жизни пострадавших борются медики», — подчеркнул он.

Пасечник заключил, что обстоятельства взрыва устанавливают сотрудники правоохранительных ведомств.

Взрывное устройство сработало в помещении салона красоты «Барбершоп» на улице Демехина в Луганске. При покушении на Корнета погиб один гражданский.

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко отметил, что Корнет после покушения находится в стабильном состоянии.

Взрыв стал вторым в Луганске за день. Утром в понедельник украинские боевики атаковали район автовокзала. Предположительно, их целью было бывшее авиационное училище штурманов (ВВАУШ).

Позже «Известия» опубликовали кадры, которые свидетельствуют о том, что удар был нанесен ракетой англо-французского производства Storm Shadow.

Украинские боевики начали наносить удары по Луганску крылатыми ракетами Storm Shadow 13 мая. Об их передаче Киеву 11 мая сообщило минобороны Великобритании.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военнослужащих.