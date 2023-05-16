Врио главы МВД ЛНР Корнет находится в искусственной коме после покушения

Состояние врио министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Игоря Корнета после покушения стабильное, он в искусственной коме. Об этом заявил 16 мая бывший советник Корнета, военный эксперт Виталий Киселев.

«Если раньше при таких тяжелых ранениях говорили о том, что шансы выжить 50 на 50, то здесь наши врачи сделали всё возможное. Состояние стабилизировалось. Сейчас он находится в искусственной коме», — приводит ТАСС слова Киселева.

15 мая в Луганске на улице Демехина в барбершопе сработало взрывное устройство. В результате инцидента погиб один человек. Корнет был ранен. Согласно последним данным от минздрава ЛНР, восемь человек пострадали при взрыве.

Позднее Следственный комитет России опубликовал кадры с места ЧП.

Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ: 105 («Покушение на убийство»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).