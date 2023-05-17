В ЛНР сообщили о стабильно тяжелом состоянии пострадавших при взрыве в Луганске

Состояние пострадавших после взрыва в салоне красоты в центре Луганска, среди которых врио главы внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорь Корнет, по-прежнему стабильно тяжелое. Об этом сообщил 17 мая врио главы республики Леонид Пасечник.

«Состояние пострадавших в результате взрыва в центре Луганска остается стабильно тяжелым. Медики продолжают оказывать всю необходимую помощь», — указал Пасечник в своем Telegram-канале.

Покушение на врио министра МВД ЛНР было совершено днем 15 мая в центре Луганска. По версии следствия, в помещении салона красоты «Барбершоп», где находился Корнет, взорвалась граната. Корнет получил ранение.

16 мая военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что состояние врио главы МВД ЛНР после покушения стабильно, он в искусственной коме. Позже Пасечник добавил, что Корнет прооперирован и находится в сознании.

Он также указал, что в результате подрыва в Луганске было ранено восемь человек, семь из них госпитализированы, один самостоятельно обратился в больницу позднее. Состояние четверых человек остается тяжелым.

Следственный комитет России опубликовал кадры с места ЧП. На них видно, что здание парикмахерской получило значительные повреждения. Разрушены стены, оборудование, выбиты стекла.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ: 105 («Покушение на убийство»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).