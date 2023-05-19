Патрушев заявил о причастности США к убийству Татарского и покушению на Прилепина

США координировали убийство журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, а также покушение на писателя Захара Прилепина. Об этом 19 мая заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«Создавая новые угрозы национальной безопасности России, вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенес террористические действия на территорию нашей страны», — сказал он в ходе совещания в Сыктывкаре.

Кроме того, он добавил, что Вашингтон вместе с Лондоном также координировали диверсию на «Северных потоках». Таким образом США и Британия хотели дестабилизировать ситуацию в России и вместе с тем подорвать ее суверенитет, считает секретарь Совбеза.

Он напомнил, что коллективный Запад напрямую вовлечен в украинский конфликт. Сейчас на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют иностранные наемники, а зарубежные советники и инструкторы координируют действия украинских боевиков. Всё это западные страны преподносят обществу как «помощь в защите» Украины.

В заключение Патрушев призвал экспертов обсудить дополнительные меры по повышению в северо-западных регионах России антитеррористической защищенности. В первую очередь необходимо усилить защиту критически важных и потенциально опасных объектов, а также мест массового пребывания людей, подчеркнул он.

Писатель Захар Прилепин получил тяжелые ранения при взрыве автомобиля 6 мая в Нижегородской области. Погиб его соратник Александр Шубин. МИД РФ заявил, что за происшествием стоят Украина и США.

Российский военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге во время творческого вечера. Это случилось вследствие взрыва статуэтки, которую ему вручила Дарья Трепова, связанная с ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ). ФСБ заявила о том, что к убийству причастны украинские спецслужбы.

Журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Московской области. В машине, которой она управляла, было заложено взрывное устройство.