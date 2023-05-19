Реклама
Прямой эфир
Мир
Патрушев отметил наращивание сил НАТО у российских границ
Мир
Оппозиция попыталась прорвать кордон полиции в аэропорту Тбилиси после рейса из Москвы
Политика
Патрушев указал на невыполнение требований РФ в рамках продления зерновой сделки
Общество
Росавиация выдала Georgian Airways разрешение на полеты из Тбилиси в Москву
Общество
Уровень доверия россиян Путину составил более 80%
Общество
Патрушев заявил о причастности США к убийству Татарского и покушению на Прилепина
Мир
Премьер-министр Грузии указал на нежелание страны следовать политике ЕС
Мир
Патрушев назвал поставку ракет Storm Shadow Украине противоречащей нормам
Армия
«РВ» сообщила о взятии российскими силами укрепрайона «Домино» в Артемовске
Мир
В парламенте Литвы намерены обсудить переименование России в Московию
Армия
В ЛНР сообщили о переброске резервов ВСУ к Артемовску из-за высоких потерь
Армия
Шойгу посетил передовой пункт управления группировки войск «Восток» в зоне СВО
Общество
Симоньян сообщила о пришедшей на ее имя бандероли со следами взрывчатки
Сюжет:

Патрушев заявил о причастности США к убийству Татарского и покушению на Прилепина

Патрушев: спецслужбы США координировали убийство Татарского и покушение на Прилепина
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США координировали убийство журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, а также покушение на писателя Захара Прилепина. Об этом 19 мая заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«Создавая новые угрозы национальной безопасности России, вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенес террористические действия на территорию нашей страны», — сказал он в ходе совещания в Сыктывкаре.

Кроме того, он добавил, что Вашингтон вместе с Лондоном также координировали диверсию на «Северных потоках». Таким образом США и Британия хотели дестабилизировать ситуацию в России и вместе с тем подорвать ее суверенитет, считает секретарь Совбеза.

Он напомнил, что коллективный Запад напрямую вовлечен в украинский конфликт. Сейчас на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют иностранные наемники, а зарубежные советники и инструкторы координируют действия украинских боевиков. Всё это западные страны преподносят обществу как «помощь в защите» Украины.

В заключение Патрушев призвал экспертов обсудить дополнительные меры по повышению в северо-западных регионах России антитеррористической защищенности. В первую очередь необходимо усилить защиту критически важных и потенциально опасных объектов, а также мест массового пребывания людей, подчеркнул он.

Обыкновенный терроризм: отряды теробороны наводят ужас на жителей Украины
Уголовники с оружием убивают и мародерствуют

Писатель Захар Прилепин получил тяжелые ранения при взрыве автомобиля 6 мая в Нижегородской области. Погиб его соратник Александр Шубин. МИД РФ заявил, что за происшествием стоят Украина и США.

Российский военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге во время творческого вечера. Это случилось вследствие взрыва статуэтки, которую ему вручила Дарья Трепова, связанная с ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ). ФСБ заявила о том, что к убийству причастны украинские спецслужбы.

Журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Московской области. В машине, которой она управляла, было заложено взрывное устройство.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023