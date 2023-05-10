Погибший соратник Прилепина представлен к ордену Мужества и награде Росгвардии

Погибший соратник писателя Захара Прилепина Александр Шубин представлен к награде Росгвардии и ордену Мужества, сообщили 10 мая в пресс-службе Прилепина.

«Шубин представлен к ведомственной награде Росгвардии и ордену Мужества — государственной награде Российской Федерации», — заявили в его пресс-службе.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. С ним в машине находился Шубин, который в результате ЧП погиб.

Прилепина госпитализировали, а затем успешно прооперировали. Позднее, 9 мая, министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что состояние Прилепина стабильное.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Один из подозреваемых, Александр Пермяков, был задержан участковыми в тот же день. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.

Пермякова арестовали на два месяца, предъявив обвинения по статьям о терроризме и незаконном обороте оружия.