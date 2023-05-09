Мурашко назвал состояние Прилепина стабильным

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что состояние писателя Захара Прилепина, пострадавшего в ходе теракта, нормальное.

Он также подчеркнул в беседе с «РИА Новости», что Прилепин получает всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что состояние писателя значительно улучшилось. По данным источника, в настоящее время он находится в сознании и общается с близкими.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб Александр Шубин — соратник писателя.

Прилепина в тот же день госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Позднее его успешно прооперировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Один из подозреваемых, Александр Пермяков, был задержан в тот же день. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.