Протасевич не стал обжаловать приговор на 8 лет лишения свободы

Приговор в отношении экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича, который осужден на восемь лет лишения свободы, вступил в силу. Как сообщили 18 мая в Минском областном суде, он решение судей обжаловать не стал.

«Приговор вступил в законную силу, так как не обжалован и не опротестован», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.

На уточняющий вопрос о том, взят ли Протасевич под стражу, представитель суда отметила, что «это в порядке исполнения». До вступления в силу приговора осужденный оставался под домашним арестом.

Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии ранее, 3 мая. Как установил суд, экс-редактор NEXTA публиковал в сетях канала деструктивные информационные материалы. Также он призывал протестно настроенных граждан совершать акты терроризма.

Другие фигуранты уголовного дела, среди которых также Степан Путило и Ян Рудик, приговорены к 20 годам и к 19 годам колонии соответственно.

Осужденные признаны виновными в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Белоруссии и других преступлениях.

Протасевич был задержан в Минске в мае 2021 года, после того как лайнер компании Ryanair совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. В начале следующего месяца он дал признательные показания по делу об организации протестов в Белоруссии.

В июне того же года, сообщалось, что генеральная прокуратура самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) установила причастность Протасевича к преступлениям против мирного населения Донбасса.