Суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии

Минский областной суд приговорил экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича к восьми годам колонии. Об этом 3 мая сообщило БелТА.

Как установил суд, Протасевич публиковал в сетях канала деструктивные информационные материалы. Также он призывал протестно настроенных граждан совершать акты терроризма.

Обвинение отмечало, что фигуранты уголовного дела, среди которых также Степан Путило и Ян Рудик, с 2020 года, находясь преимущественно в Польше, выполняли план заговора с целью захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем.

Суд приговорил Путило к 20 годам колонии, Рудика — к 19 годам колонии.

Осужденные признаны виновными в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Белоруссии и других преступлениях.

В декабре 2022 года уголовное дело в отношении руководителей организации NEXTA Путило и Протасевича, а также ее представителя Рудика, было передано в суд. В отношении Путило и Рудика с согласия генерального прокурора проведено специальное производство.

Протасевич был задержан в Минске в мае 2021 года, после того как лайнер компании Ryanair совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. В начале следующего месяца он дал признательные показания по делу об организации протестов в Белоруссии.

В июне того же года, сообщалось, что генеральная прокуратура самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) установила причастность Протасевича к преступлениям против мирного населения Донбасса.